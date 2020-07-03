Популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками результатом семейной фотосессии, на которой позировала вместе с мужем Алексеем и сыном Иваном. Все трое выглядят невероятно счастливыми и наслаждаются каждым мгновением.

Трогательная серия фотографий появилась на личной странице исполнительницы в инстаграме. Она показала неповторимые моменты, которые испытывает на последних месяцах второй беременности. Артистка не скрывает эмоций и искренне радуется.

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На снимках Светлана, Алексей и Иван изображены с улыбками на лицах. Они устроили семейную прогулку по лесу и решили запечатлеть этот момент в памяти на всю жизнь. А фотографии – это замечательная возможность ничего не забыть и потом вернуться в тот день и вспомнить, что чувствовали тогда.

Черно-белые цвета добавляют кадрам особый уют. Все члены семьи имеют подобные образы. Светлана надела наряд, который красиво подчеркнул ее немалый животик. Однако в основном внимание сосредоточено на маленьком Иване и его искренних детских эмоциях.

Мои крылья – это те, кого люблю. Моя семья, мои мужчины. Мои родители и музыка, которую мы вместе с вами создаем ежедневно,

– написала в публикации знаменитость.

Семейная фотосессия Светланы Тарабаровой

Беременная Светлана Тарабарова с мужем и сыном / Instagram / @tarabarova

Сын Светланы и Алексея – Иван / Instagram / @tarabarova

Семейная фотосессия Светланы Тарабаровой / Instagram / @tarabarova

Первенец Светланы Тарабаровой – Иван / Instagram / @tarabarova