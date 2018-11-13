Светлана Лобода устроила тайное свидание с лидером группы Rammstein

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Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram / @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая эмигрировала из Украины и активно выступает в России, подогрела слухи о своем романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Артистка сходила на тайное свидание с ним в Германии.

По официальной информации, Светлана Лобода находится в большом турне по городам Германии. В стране звезда решила совместить работу с отдыхом. Не обошла певица и возможности увидеться с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, которому приписывают роман с украинской артисткой.

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Как сообщает "Дни.Ру", Светлана Лобода устроила тайное свидание с немецким артистом. На встречу с Тиллем Линдеманном звезда пришла в образе коротковолосой брюнетки. Звезда прогулялась по улицам Берлина, пытаясь не привлекать к себе лишнего внимания.

За несколько часов до выступления артистки помещения, где организовали концерт Светланы Лободы, окружила полиция. Через служебный вход впускали только по специальным пропускам. Попасть внутрь смогли только те, кто имел отношение к организации концерта. Как впоследствии сообщили инсайдеры, такие меры были приняты не в целях безопасности. По их словам, перед выступлением Светлана Лобода встретилась с Тиллем Линдеманном. Пара мило беседовала, после чего лидер группы Rammstein занял место в VIP-ложе, которая была закрыта от посторонних.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

 

Пока неизвестно, куда пара отправилась после выступления Светланы Лободы в Берлине. Впоследствии в своем блоге украинка опубликовала трогательное фото, на котором позировала вместе со своей 7-летней дочерью Евангелиной.

"Спасибо, моя любовь", – написала Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

 

Напомним, что до сих пор неизвестно, кто стал отцом второй дочери Лободы. Однако российские СМИ пишут, что отцом девочки является солист немецкой группы Rammstein, 55-летний Тилль Линдеманн (Till Lindemann). Кроме того, поклонники певицы предполагают, что Тильду назвали в честь отца.

Недавно артист подогрел эти слухи. Тилль Линдеманн приехал в Москву и сам забрал Светлану Лободу из больницы. Звезде стало плохо на репетиции, впоследствии медики диагностировали у нее обструкцию почек. После операции Светлану Лободу выписали из клиники. По информации российских СМИ, Тилль Линдеманн повез певицу на ужин в ресторан, где к ним присоединилась дочь звезды от первого брака Евангелина.

Теги: LifeStyle Музыка Светлана Лобода Звездные романы
Источник: Lifestyle
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