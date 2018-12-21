Светлана Лобода впервые показала совместное фото с Тиллем Линдеманном

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Светлана Лобода опубликовала первое фото с Тиллем Линдеманном
Светлана Лобода опубликовала первое фото с Тиллем Линдеманном / viva.ua

Украинская певица Светлана Лобода, которая часто выступает в России и получает там награды, подогрела слухи о романе с Тиллем Линдеманном. Звезда опубликовала в блоге их совместное фото.

Личная жизнь Светланы Лободы более года является топ-темой для обсуждений в СМИ. Журналисты подозревают, что артистка закрутила роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, от которого родила вторую дочь Тильду. И хотя Светлана Лобода не комментирует слухи, однако на ее странице в Instagram появилось своеобразное подтверждение этого.

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В день рождения Тилля Линдеманна певица опубликовала их совместное фото. Вероятно, снимок сделан во время второй беременности звезды, ведь в приталенном черном платье виднеется округлившийся живот. Артистка нежно прижалась к мужчине, одетому в халат медика. Хоть его лицо было прикрыто маской, все же видно, что это именно Тилль Линдеманн.

С днем рождения, мой лучший в мире врач,
– написала Светлана Лобода.

Кроме этого, в Instagram-stories звезда показала, как совместно со старшей дочерью Евангелиной записывали голосовое поздравление для Тилля Линдеманна.

Напомним, что Светлана Лобода до сих пор не призналась, кто является отцом ее второй дочери. В СМИ предполагают, что девочка является дочерью солиста немецкой группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна (Till Lindemann).

Недавно артист подогрел все предположения журналистов и поклонников: Тилль Линдеманн приехал в Москву и забрал Светлану Лободу из госпиталя. Звезде стало плохо во время очередной репетиции, впоследствии медики диагностировали у нее обструкцию почек. После срочной операции Светлану Лободу выписали из клиники.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные романы Светлана Лобода
Источник: 24 канал
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