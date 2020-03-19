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Светлана Тарабарова обратилась к поклонникам: Вы дома на карантине?

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Популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова вместе с семьей находится на карантине. Звезда обратилась к поклонникам и призвала самоизолироваться для того, чтобы уберечь себя и других.

В Украине уже зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом и 3 смерти от недуга. Власть просит граждан оставаться дома и не выходить на улицу без лишней надобности, чтобы уберечь себя от инфицирования. Знаменитости чуть ли не ежедневно подчеркивают необходимость соблюдения карантина. К этой инициативе присоединилась и певица Светлана Тарабарова.

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На странице в инстаграме Светлана распространила видео, в котором показала, как проводит время на карантине. Звезда вместе с мужем и сыном едят вкусный борщ. Ее семья поддержала флешмоб телеканала "Украина" #УкраїнаВдома и призывает к этому всех.

Вы дома на карантине? Оставаясь дома, вы спасаете страну. Спасаете друзей, родителей и детей. Это не просто, но мы с вами. И нас много,
– подписала видео артистка.

Для того, чтобы поддержать поклонников в такое непростое время, Тарабарова ввела традицию: каждый четверг в 20:00 она проводит онлайн-квартирники и поет в прямом эфире в инстаграме. К ней присоединились также Юлия Санина, Мelovin, Сергей Бабкин и другие знаменитости.

По состоянию на 19 марта в мире зафиксировали более 230 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, из которых более 9 тысяч смертей. Удалось выздороветь более 82 тысячам человек. В Италии число умерших из-за коронавируса выросло до 3 405. Этот показатель больше, чем количество жертв от Covid-19 в Китае, откуда началось распространение вируса. В Украине сейчас подтвердили 21 случай инфицирования и 3 смерти. Людей призывают оставаться дома и соблюдать правила гигиены. При первых симптомах заболевания обращайтесь к семейному врачу.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle LifeStyle Светлана Тарабарова
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