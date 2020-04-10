Светлана Тарабарова рассказала, как ее чуть не избил таксист

Украинская певица Светлана Тарабарова не только делится с поклонниками новыми песнями, но и вспоминает интересные и немного жуткие истории из своей жизни. Так, на днях артистка рассказала, как едва не стала жертвой нападения.

Как Светлана Тарабарова рассказала ТСН, она долго ждала такси. Когда авто приехало, артистка отметила, что спешит. Но на слова женщины водитель отреагировал агрессивно: от обычного крика он чуть не перешел к расправе.

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Приехал таксист, опоздал, накричал на меня. А когда я сказала, что опаздываю, он повернулся и хотел меня ударить,

– поделилась певица.

Светлана Тарабарова призналась, что всегда занимает место в машине на задних сиденьях, поэтому ей удалось быстро выбежать из такси. Мужчина еще долго преследовал артистку, а прохожие только наблюдали за всем и даже не думали заступиться за нее.

"Я всегда сзади сажусь, выскочила из авто, а он побежал за мной. Я кричала на всю улицу, и мне было очень больно от того, что никто мне не помог... Мне было очень страшно. Потому что он мог меня побить, мог что угодно сделать", – добавила она.

Как известно, Светлана Тарабарова – не единственная звезда, которая рассказала подобную жуткую историю, связанную с водителями такси. Так, Злата Огневич уже несколько лет страдает от преследований неизвестного. Мужчина утверждает, что артистка – его жена, и заявляет на камеру, что ей не удастся от него избавиться. Дошло до того, что он даже познакомился с родной сестрой Златы Огневич. Певица написала не одно заявление в полицию и с ужасом рассказывает об инцидентах, связанных с нападавшим.