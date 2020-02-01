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Светлана Тарабарова умилила сеть семейными фотографиями

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Светлана Тарабарова с сыном и мужем / Instagram / @tarabarova

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова умело сочетает вокальную карьеру с воспитанием сына. На днях знаменитость порадовала фанов трогательной семейной фотографией.

Светлана Тарабарова делится с поклонниками не только фотографиями с концертов, но и снимками с сыном и мужем. Очередные кадры звезда опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Светлана и ее муж Алексей проводят зимние каникулы вместе с сыном Иваном. 30 января в Киеве шел снег, поэтому семья решила сделать несколько семейных селфи во дворе своего дома.

На фото Светлана Тарабарова позирует без макияжа, чем подчеркивает свою естественную красоту. Особое внимание привлекает взгляд ее сына. Невероятные голубые глаза малыша очаровывают красотой.

Цените моменты, когда вы счастливы. Я уже поняла: ждать, что завтра будет счастье – это просто тратить свою жизнь на ожидание. Надо научиться радоваться жизни сегодня. Цените и любите всем сердцем своих близких. Всех обнимаем. Спасибо, снег! Мы, как дети, радуемся тебе,
– написала в публикации певица.

Мы подготовили для вас подборку самых милых семейных фотографий красавицы Светланы Тарабаровой.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные мамы Светлана Тарабарова Звездные дети
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