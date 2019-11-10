Светлана Тарабарова впервые показала лицо своего сына: волшебное фото

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова очаровала сеть нежным снимком со своим сыном 1-летним Иваном. На кадре она впервые показала лицо ребенка.

10 сентября Светлана Тарабарова отпраздновала первый день рождения своего первенца. Подписчики ее блога ожидали, что именно в этот день она опубликует снимок с отпрыском, на котором будет видно его лицо. Однако артистка не оправдала надежд, выбрав снимок, где малыш обращен спиной.

Читайте также: Светлана Тарабарова тронула сеть первыми шагами сына



Светлана Тарабарова с мужем и сыном / Instagram / @tarabarova

Однако прошел ровно месяц, как Светлана Тарабарова таки показала кадр, который помог поклонникам представить, как же выглядит ее маленький Иван. Перед камерой звездная мамочка встала рядом с ребенком, нежно прижимая его к себе. Фото она сделала во время прогулки по Киеву, а позади артистки виднелась великолепная панорама с Андреевского спуска.

Счастье мне улыбается утром. Щечки и ямочки, как в сказке. Глаза папины у него – да!

– подписала волшебное фото Светлана Тарабарова.

В сообщении она призналась, что эти слова она взяла из песни "Доброе сердце", которую посвятила сыну еще до его рождения. По словам Светланы Тарабаровой, фрагмент трека стал пророческим, ведь маленький Иван очень похож на своего отца. Сейчас поклонники не могут это проверить, потому что лицо мальчика артистка пока не показывала полностью.

Светлана Тарабарова показала лицо сына / Instagram / @tarabarova



Светлана Тарабарова на прогулке с сыном / Instagram / @tarabarova

Что известно о сыне Светланы Тарабаровой?

Первенца Светлана Тарабарова родила 9 сентября 2018 года. Роды артистки прошли в частной клинике столицы, услугами которой воспользовались звездные коллеги певицы: Валентина Хамайко, Джамала, Лилия Ребрик и другие. Впоследствии стало известно, что артистка назвала сына Иваном. Отцом мальчика является Алексей Бондарь. Мужчина не ведет публичной жизни, однако в блоге Светланы Тарабаровой часто появляются совместные с ним семейные фото.



Еще перед родами Светлана Тарабарова анонсировала выпуск нового альбома, который она посвятила материнству. Поэтому в день рождения сына состоялась премьера песни "Доброе сердце", которая вошла в студийную пластинку "23:25". Именно в это время появился на свет сын Светланы Тарабаровой. До сих пор артистка не показывала лицо мальчика, фотографируя его со спины или же прикрывая его лицо.