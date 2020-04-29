24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Светлана Тарабарова впервые прокомментировала былые отношения с мужем Нади Дорофеевой

- Читати новину українською
Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова обычно не комментирует личную жизнь, а особенно то, что было в прошлом. На днях звезда впервые призналась, что имела романтические отношения с мужем Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом.

Светлана и Владимир когда-то принимали участие в вокальном шоу "Фабрика звезд". О том, что между исполнителями был роман Тарабарова призналась во время прямого эфира на странице программы "Звездный путь" в инстаграме.

Читайте также: Светлана Тарабарова рассказала, как ее чуть не избил таксист

Романтические отношения были 10 лет назад и после расставания они договорились никому и никогда не рассказывать о том, что было. Однако еще в октябре 2019 года в интервью программе "Звездный путь" Дантес рассекретил подробности прошлых отношений.

Мы договорились держать это в тайне, а он взял и рассказал,
– сказала артистка.

Тогда Владимир сказал, что они не общаются, только здороваются при встрече. Он признался, что рад тому, что эти отношения завершились. Ведь у Светланы теперь есть хорошая и крепкая семья, замечательный муж и сын и у него также есть самая лучшая в мире жена и счастливая семья.

Светлана Тарабарова впервые рассказала об отношениях с Владимиром Дантесом: смотрите видео онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные романы Светлана Тарабарова LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Герои шоу "Холостяк": жизнь после проекта
сегодня , 19:59 Герои шоу "Холостяк": жизнь после проекта
Христина Кобак
Романтические фильмы о танцах, которые вдохновляют
сегодня , 16:33 Романтические фильмы о танцах, которые вдохновляют
Юлія Михайлова