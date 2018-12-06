Светлана Тарабарова записала эмоциональную песню с известным рэпером

Украинская певица Светлана Тарабарова продолжает удивлять поклонников музыкальными новинками. Звезда записала символическую песню с рэпером Yarmak (настоящее имя – Александр Ярмак).

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил. К такой знаковой дате певица Светлана Тарабарова и рэп-исполнитель Yarmak подготовили новый трек, который посвятили украинским воинам.

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"В нашей стране так повелось исторически, что эта земля гордится своими воинами. Сколько бы нас не пытались завоевать, заставить быть под гнетом, мы всегда боролись за свою свободу. Боремся дальше! Врагов много, но и силы много", – отметил Yarmak, поздравив всех военных с праздником.

Сейчас артисты выпустили аудиоверсию песни "VOIN", которой уже наслаждаются поклонники Yarmak и Светланы Тарабаровой. Трек за считанные часы собрал более 46 тысяч просмотров и немало лестных отзывов. "Это невероятно! Голос Саши почти не узнать, если откровенно", "Очень интересный формат", "Этот трек несет очень глубокий смысл о нашей сегодняшней ситуации", – написали пользователи сети.

Слушайте новую песню Yarmak и Светланы Тарабаровой "VOIN" (аудио):