Известный голливудский актер, звезда фильма "Матрица" Киану Ривз решил продать онлайн-встречу с собой на аукционе. Вырученные средства знаменитость передаст в помощь детям, страдающим онкологией.

Киану Ривз ошеломил поклонников. На сайте онкологической организации Camp Rainbow Gold появилась информация о том, что желающие могут приобрести свидание с американской звездой.

Читайте также Киану Ривз прокомментировал съемки в фильме "Матрица 4": Эта история даст пищу для мозга

"Билл и Тед". "Скорость". "Матрица". "Джон Уик". Вы знаете его. Вы любите его. А теперь вы можете связаться с ним по Zoom из дома!

– говорится в описании лота.

Итак, Киану Ривз подарит 15-минутный разговор в Zoom. Встреча состоится в онлайн-режиме, поскольку в мире продолжается эпидемия коронавируса. Однако при таких условиях с актером можно будет лично познакомиться и поговорить с любой страны мира. Всю сумму, которую пожертвуют на встречу с актером, он передаст на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Начальная цена лота составляла десять тысяч долларов. Вскоре она достигла 75 тысяч. Благотворительный аукцион продлится до 22 июня, а незабываемое свидание с кинозвездой состоится 6 июля.



Актер Киану Ривз​ / Фото: Getty Images