Свидетели шаурмы: Евгений Клопотенко потроллил звезд и предложил название своей партии

63 Читати новину українською
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко / Instagram / @klopotenko

Известный украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко публично высмеял звезд, которые решили пойти в политику. Победитель проекта "МастерШеф" в шутку предложил название своей партии.

Звезды украинского шоу-бизнеса массово идут в политику. Мысли поклонников по этому поводу кардинально отличаются: одни готовы поддерживать, вступая в их партии, другие – смеются и советуют продолжать заниматься своим делом. Да, не смог удержаться от комментирования событий знаменитый украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Читайте также: Собралась в политику: Оля Полякова создает женскую партию

На своей странице в Instagram кулинарный эксперт потроллил действующего президента Украины и других звезд шоу-бизнеса, опубликовав забавную фотографию. На фото он предстал на фоне киоска с шаурмой в руках, пародируя фото Владимира Зеленского, и пошутил о создании своей партии.

"Свидетели шаурмы" – партия, на которую мы заслуживаем,
прокомментировал фотографию Евгений Клопотенко.

Также кулинар вспомнил Оля Полякову, которая на днях заявила о создании женской партии, и Святослава Вакарчука, который уже создал собственное объединение.

Короче, я тоже хочу в политику. А то всем можно, а я что? У нас есть партия "Голос", будет партия "Женщины" или что-то около того от Ольги Поляковой. Я предлагаю создать партию "Свидетели шаурмы", видит (и слышит своим носом) Бог не только Киев пахнет шаурмой. Так пахнет каждый вокзал в Украине,
– подписал фото Клопотенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Evgeniy Klopotenko (@klopotenko)

 

blog_ava
Курс валют на 31 мая: евро и доллар снова прыгнули вверх
сегодня
1754
Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
сегодня 10:00 Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 159
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 31 мая – 2 июня
сегодня 09:29 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 31 мая – 2 июня
134
Куда пойти в Киеве в июне: афиша самых интересных событий
30 мая 20:51 Куда пойти в Киеве в июне: афиша самых интересных событий
76
Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
29 мая 09:02 Лунный календарь стрижек на июнь 2019: интересные советы
2147
"Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
28 мая 11:22 "Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
Юлія Ліпенцева 589
Новости
Больше новостей
Залиште відгук