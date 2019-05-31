Свидетели шаурмы: Евгений Клопотенко потроллил звезд и предложил название своей партии

Известный украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко публично высмеял звезд, которые решили пойти в политику. Победитель проекта "МастерШеф" в шутку предложил название своей партии.

Звезды украинского шоу-бизнеса массово идут в политику. Мысли поклонников по этому поводу кардинально отличаются: одни готовы поддерживать, вступая в их партии, другие – смеются и советуют продолжать заниматься своим делом. Да, не смог удержаться от комментирования событий знаменитый украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

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На своей странице в Instagram кулинарный эксперт потроллил действующего президента Украины и других звезд шоу-бизнеса, опубликовав забавную фотографию. На фото он предстал на фоне киоска с шаурмой в руках, пародируя фото Владимира Зеленского, и пошутил о создании своей партии.

"Свидетели шаурмы" – партия, на которую мы заслуживаем,

– прокомментировал фотографию Евгений Клопотенко.

Также кулинар вспомнил Оля Полякову, которая на днях заявила о создании женской партии, и Святослава Вакарчука, который уже создал собственное объединение.

Короче, я тоже хочу в политику. А то всем можно, а я что? У нас есть партия "Голос", будет партия "Женщины" или что-то около того от Ольги Поляковой. Я предлагаю создать партию "Свидетели шаурмы", видит (и слышит своим носом) Бог не только Киев пахнет шаурмой. Так пахнет каждый вокзал в Украине,

– подписал фото Клопотенко.