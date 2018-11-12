"Свингеры 2": в сети появился горячий постер к комедии

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"Свингеры 2": в сети появился горячий постер к комедии
/ Instagram / @swingeri_film

Пикантная комедия "Свингеры 2" может стать одной из самых успешных украинских кинолент. Все потому, что звезды, сыгравшие в фильме главные роли, мастерски подогревают любопытство киноманов.

Так, на своей странице в Instagram Оля Полякова показала сексапильный постер к комедии. На фото видно, как певица позирует перед камерой в одной красной шубе, обнажив стройные ноги. А вот еще одна актриса комедии – Даша Астафьева – умостилась на полу в роскошном черном боди. Другие же актеры заняли свои места рядом со звездами.

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По сюжету фильма "Свингеры 2", бизнесмен Игорь теряет свою мужскую силу. Его жена Илона не намерена мириться с этим и готова на все, чтобы поднять его потенцию. Женщина испытает немало пикантных секретов – от ролевых игр до уроков тантрического секса. И неизвестно, что же может помочь бизнесмену.

Стоит отметить, что, как и в первой части фильма "Свингеры", главные роли сыграли Оля Полякова, Михаил Кукуюк, Вячеслав Довженко, Дарья Астафьева, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский. Уже в продолжении забавной и несколько пикантной истории появились Дзидзьо и Монро.

Премьера киноленты запланирована на март 2019 года. Сейчас сеть переполнена горячими кадрами из комедии "Свингеры 2".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений СВІНГЕРИ (@swingeri_film)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Оля Полякова Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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