Свитер хаки и кожаная миди-юбка: Виктория Бекхэм демонстрирует стильный образ

Английский модельер уже почти неделю посещает Неделю моды, покоряя безумный Нью-Йорк своими выходами. Так, накануне 44-летняя Виктория Бекхэм засветила очередной стильный наряд на улицах мегаполиса.

Недавно Виктория Бекхэм очаровала поклонников стильным красным брючным костюмом, который лишь подчеркивал ее утонченность. Так, после этого 44-летняя модельер решила выбрать более спокойные оттенки для очередного выхода в Нью-Йорке.

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Звездная жена Дэвида Бекхэма появилась перед объективами папарацци в свитере цвета хаки. К слову, этот оттенок остается в трендах уже который сезон подряд. Рукава свитера Виктория подняла до локтей, тем самым демонстрируя красивые золотые часы на запястье.

На низ она выбрала юбку длины миди в любимом кожаном варианте. Напомним, на Неделю моды в Нью-Йорке Виктория прибыла в кожаных штанах. Высокая посадка только подчеркнула тонкую талию модельера. Британская икона стиля дополнила образ бордовыми ботфортами с открытыми пальцами. Изюминкой в ее образе стал клатч со змеиным принтом.



Виктория Бекхэм в Нью-Йорке / Getty Images