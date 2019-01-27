Свитер хаки и кожаная миди-юбка: Виктория Бекхэм демонстрирует стильный образ

76 Читати новину українською
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Getty Images

Английский модельер уже почти неделю посещает Неделю моды, покоряя безумный Нью-Йорк своими выходами. Так, накануне 44-летняя Виктория Бекхэм засветила очередной стильный наряд на улицах мегаполиса.

Недавно Виктория Бекхэм очаровала поклонников стильным красным брючным костюмом, который лишь подчеркивал ее утонченность. Так, после этого 44-летняя модельер решила выбрать более спокойные оттенки для очередного выхода в Нью-Йорке.

Читайте также: Виктория Бекхэм стала одевать девушку Бруклина в свой бренд: фотофакт

Звездная жена Дэвида Бекхэма появилась перед объективами папарацци в свитере цвета хаки. К слову, этот оттенок остается в трендах уже который сезон подряд. Рукава свитера Виктория подняла до локтей, тем самым демонстрируя красивые золотые часы на запястье.

На низ она выбрала юбку длины миди в любимом кожаном варианте. Напомним, на Неделю моды в Нью-Йорке Виктория прибыла в кожаных штанах. Высокая посадка только подчеркнула тонкую талию модельера. Британская икона стиля дополнила образ бордовыми ботфортами с открытыми пальцами. Изюминкой в ее образе стал клатч со змеиным принтом.

Вікторія Бекхем ікона стилю шкіряна спідниця светр хакі
Виктория Бекхэм в Нью-Йорке / Getty Images

Вікторія Бекхем ікона стилю шкіряна спідниця светр хакі
Виктория Бекхэм в Нью-Йорке / Getty Images

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Виктория Бекхэм
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
513
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 436
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 505
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
593
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 727
Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
24 января 22:01 Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
671
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук