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Святослав Вакарчук анонсировал новый альбом группы "Океан Ельзи": эксклюзивные данные

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Святослав Вакарчук готовит к презентации новый альбом "Океан Эльзы" / Facebook / @sviatoslav.vakarchuk

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук успешно совмещает свою работу в Верховной Раде с музыкальной карьерой. Об этом свидетельствует новый альбом популярной группы "Океан Эльзы", над которым музыканты уже активно работают.

Об этом лидер коллектива Святослав Вакарчук сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту 24 канала. Побеседовать с политиком удалось в кулуарах Верховной Рады. По словам лидера "Океан Эльзы", сейчас он активно работает над созданием пластинки и прослушивает демоверсии новых треков.

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"Мы работаем над возможностью выпуска нового альбома. Много выслушиваю сейчас демоверсий своих песен, которые мы делали", – сказал Святослав Вакарчук.

Кроме того, лидер партии "Голос" заверил журналиста, что новый альбом следует ожидать уже к концу 2020 года. Впрочем, ни название новой пластинки, ни количество песен на ней Святослав Вакарчук пока не рассекречивает.

Святослав Вакарчук заявил о новом альбоме "Океан Эльзы": смотрите видео

Как известно, после начала политической карьеры в качестве лидера фракции "Голос" Святослав Вакарчук сообщил, что продолжит заниматься творчеством вместе с группой "Океан Эльзы". В июле 2019 года успешный коллектив презентовал новую песню "Човен". Кроме этого, Святослав Вакарчук записал саундтрек к новому украинскому фильму "Захар Беркут".

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Музыка LifeStyle Святослав Вакарчук - новости Океан Эльзы Новости LifeStyle
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