Святослав Вакарчук назвал новые украинские фильмы, которые достойны кинонаград

В Украине состоялась торжественная церемония награждения премиями Золотая Юла 2020. Впервые за 4 года знаковое событие состоялось в необычном формате – онлайн. Приглашенным гостем церемонии стал политик и знаменитый певец Святослав Вакарчук.

В прямом эфире, который траслювали на ютуб-канале Украинской киноакадемии, Святослав Вакарчук признался, что гордится креативностью представителей отечественного кино. Только в 2019 году сняли 37 непревзойденных фильмов различных жанров, которыми можно гордиться. Кроме этого, Святослав Вакарчук отметил, насколько особенной является нынешняя церемония вручения Золотой Дзыги.

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"Очень хорошо, что вы нашли способ сделать все по-своему, не переносили церемонию и сделали ее онлайн. Это замечательный пример для всех, кто не готов сдаваться под влиянием обстоятельств. Этот год был безумно позитивным для украинского кино. Надеюсь, что это только начало", – отметил Святослав Вакарчук.

В эфире Золотой Дзиги лидер группы "Океан Эльзы" назвал 3 новые украинские киноленты, которые на самом деле поразили его. В список любимых фильмов Святослава Вакарчука вошли: "Домой", "Захар Беркут" и "Мої думки тихі".

"Домой"

Эта кинолента, по словам Святослава Вакарчука, может эмоционально держать зрителя от начала и до конца. Фильм "Домой" рассказал историю крымскотатарской семьи, которая переживает потерю. Старший сын главного героя умирает в Киеве, поэтому его отец отправляется в столицу, чтобы забрать тело отпрыска и вернуть домой младшего сына. Парень не понимает намерений отца и не хочет возвращаться из мирного Киева на оккупированный полуостров.

Смотрите трейлер к фильму "Дом": видео

"Мої думки тихі"

Фильм "Мої думки тихі" стал одним из первых образцов качественного юмористического кино. По сюжету, звукооператор Вадим впервые имеет шанс проявить свой талант и получить долгожданную возможность переехать в Канаду. Все, что ему нужно – это записать звуки карпатских животных. И это дело могло бы быть очень простым, если бы не мама, которая отправилась с Вадимом в экспедицию.

Смотрите трейлер к фильму "Мої думки тихі": видео

"Захар Беркут"

Первое масштабное сотрудничество украинских режиссеров и Голливуда. "Захар Беркут" расскажет знаменитую историю, которую описал Иван Франко. По сюжету, орда пытается захватить украинские Карпаты. Они уничтожают все на своем пути и захватывают людей в плен. Противостоять захватчикам будет доблестное войско Захара Беркута.

Смотрите трейлер к фильму "Захар Беркут": видео

Святослав Вакарчук признался, что "Захар Беркут" – особый для него фильм. Все потому, что именно к этой киноленте он написал саундтрек. Песня "Перевал" претендовала на премию Золота Дзыга, однако победу она не завоевала. Святослав Вакарчук исполнил трек под аккомпанемент фортепиано.

Смотрите клип к песне "Океана Эльзы" – "Перевал": видео