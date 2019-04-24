Концерт будет: Святослав Вакарчук организовал выступление группы в Киеве за сутки

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Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Instagram / @okeanelzy_official

Украинский музыкант и солист группы "Океан Эльзы", который на днях предложил сделать неожиданный концерт на ВДНХ в День Киева, 26 мая, все-таки смог организовать концерт всего за одни сутки.

Об этом фронтмен группы "Океан Эльзы" сообщил в своем микроблоге в Twitter.

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Одни сутки! Сутки понадобились нашей команде, чтобы организовать концерт ОЭ на ВДНХ 26 мая! Спасибо вам парни и девушки! Вы крутые!
– написал Вакарчук.

Святослав добавил ссылку на сайт kasa.in.ua, где можно купить билет по ценам: 250 гривен за FAN-ZONE и 950 за SUPERFAN-ZONE, которая ближе к сцене.


Цены билетов на концерт "Океана Эльзы" / Скришот с сайта kasa.in.ua

Свое предложение ранее Святослав Вакарчук озвучил в Facebook, где в видеоролике отметил, что концерт будет с демократичными ценами, сценой на 360 градусов и с одной фан-зоной.

Смотрите видео, как Святослав Вакарчук предложил организовать концерт:

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Концерты Святослав Вакарчук Океан Эльзы Новости LifeStyle Анонс Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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