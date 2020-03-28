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Святослав Вакарчук посвятил песню врачам, которые борются с коронавирусом: трогательное видео

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Святослав Вакарчук посвятил песню врачам / Facebook / @Святослав Вакарчук

Лидер популярной украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поблагодарил медиков, которые работают не покладая рук и борются с пандемией коронавируса. Музыкант посвятил им песню.

В сложившейся сегодня в мире ситуации наибольший труд лежит на плечах врачей. Они ежедневно рискуют собственной жизнью, чтобы сохранить ее другим людям. Медики, как никогда, нуждаются в финансовой помощи от государства и моральной поддержке от окружающих. Святослав Вакарчук искренне поблагодарил всех, кто борется с пандемией коронавируса на передовой, и спел проникновенную песню. Видеозапись он опубликовал на своей странице в инстаграме.

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Певец под акомпонемент фортепиано исполнил композицию "Дякую" группы "Океан Эльзы". Таким образом он выразил благодарность медикам, которые вынуждены работать сейчас в экстремальных условиях. Многие украинцы из-за вспышки COVID-19 и карантина потеряли работу, а у медицинских работников ее стало значительно больше.

Этот пост для врачей, медсестер, медбратьев, санитарок, санитаров, всех работников медицинской сферы, которые сейчас на передовой борьбы с вирусом. Я хочу их поблагодарить и подарить свою песню,
– прокомментировал публикацию Вакарчук. 

По данным Минздрава по состоянию на утро 28 марта в Украине подтвердили 311 случаев заражения коронавирусом, из которых 8 летальные. Пятерым людям удалось выздороветь. Правительство призывает граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, чтобы сохранить здоровье и жизнь. А при первых симптомах заболевания немедленно обращаться к семейному врачу.


Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Коронавирус в Украине LifeStyle Музыка Океан Эльзы
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