Святослав Вакарчук поздравил Скрябина с днем рождения: архивное фото

Популярный украинский артист Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года. 4,5 года назад певец трагически погиб в ДТП, а его песни до сих пор не теряют актуальности. О своем друге и коллеге вспомнил в сети лидер группы "Океан Эльзы" и политик Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук посвятил публикацию в Instagram памяти Скрябина. Лидер группы "Океан Эльзы" опубликовал архивное фото с погибшим Андреем Кузьменко.

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В подписи певец напомнил про день рождения Кузьмы и спросил у пользователей сети, какова их любимая песня артиста.

Сегодня день рождения Кузьмы Скрябина. Вспомнил, как это было когда-то. Первая песня Скрябина в моей памяти – "Птахи". А какая ваша?

– добавил в комментариях Вакарчук.

Подписчики начали вспоминать популярные песни Скрябина – "Місця щасливих людей", "Старі фотографії", "Спи собі сама", "Кораблі", "Пісня про маму" и другие.

Скрябин – Птахи: слушайте песню

Экс-участник и сооснователь группы "DZIDZIO" Лесик (Олег Турко) также поздравил Кузьму с днем рождения в Instagram.

"Кузьма знает, о чем я... С днем рождением, чувак", – написал Лесик, опубликовав короткое видео с Андреем.

Украинский певец, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в дорожно-транспортном происшествии на Днепропетровщине.

Около 8.20 утра возле села Лозоватка (Криворожский район Днепропетровской области) произошло столкновение внедорожника, в котором находился певец, и грузовика. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте аварии.