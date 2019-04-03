Святослав Вакарчук во время концерта обратился к родителям пленных моряков: видео

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Святослав Вакарчук обратился к родителям пленных моряков
Святослав Вакарчук обратился к родителям пленных моряков / ru.tsn.ua

Пока в Украине горячо обсуждают первый тур президентских выборов, фронтмен группы "Океан Эльзы" отправился в особый тур. Святослав Вакарчук начал серию концертов из солнечной Одессы, где во время выступления обратился к родителям пленных моряков.

Совместно с камерным оркестром Святослав Вакарчук даст несколько концертов в городах Украины. Стартовал тур лидера "Океан Эльзы" из Одессы, где прямо посреди выступления артист обратился со словами поддержки украинским военным, которые попали в плен к россиянам.

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"То, что произошло с украинскими моряками в Керченском проливе – это абсолютно цинично, агрессивно... И то, как мы переживали, что их взяли в плен, является абсолютно вне всяких правил, вне всяких законов... Но самое главное – то, как наши моряки ведут себя сейчас. Глядя на них, у каждого из нас с вами чувство гордости. Тогда мы понимаем, что такое бороться за Украину, что такое бороться за наши ценности. Я лично горжусь ими", – заявил Святослав Вакарчук.

Певец признался, что в концертном зале присутствуют родители пленных. Святослав Вакарчук обратился к ним со словами поддержки и благодарности.

Всем родителям присутствующих хочется низко поклониться и поблагодарить за то, что воспитали таких детей... Вот что такое Украина,
– сказал артист, сорвав овации в зале.

 

Почему россияне взяли в плен украинских моряков?25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские пограничники протаранили рейдовый буксир украинских военных. При этом 2 украинских катера и рейдовый буксир переходили планово и с учетом международных норм из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что военные корабли якобы неправомерно зашли в закрытую акваторию и продолжили движение к Керченскому проливу.

Российские пограничные судна открыли огонь, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Кроме этого, Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка. Мужчин вывезли в московские СИЗО, где их до сих пор удерживают.

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Теги: Музыка LifeStyle Новости LifeStyle Святослав Вакарчук Конфликт в Азовском море Новости Одессы Украинцы в плену РФ
Источник: LifeStyle 24
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