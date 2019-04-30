Свою самую знаменитую картину Ван Гог нарисовал в психбольнице: трогательная история

Выдающийся нидерландский художник Винсент Ван Гог страдал от нарушений психики. Ему приписывают биполярное и пограничное расстройство личности, приступы психоза. Некоторые специалисты утверждают, что художник больше всего страдал от одиночества.

Как бы там ни было, и Ван Гог добровольно несколько раз ложился на лечение в психиатрические больницы. В одной из них – в Сен-Реми – он написал знаменитую "Звездную ночь".

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Вдохновился художник пейзажем, который увидел из окна своей палаты рано утром.

"Этим утром я выглянул из окна и увидел окружающий ландшафт задолго до рассвета, когда на небе была одна-одинешенька утренняя заря, которая казалась очень большой. Добиньи и Руссо уже ее рисовали, выражая всю присущую ей интимность, весь необъятный покой и величественность, но также добавляя к картине что-то очень личное, что-то отчаянное. К таким эмоциям я не чувствую отвращения", – описывал тот рассвет Ван Гог в письме к брату Тео.



Винсент Ван Гог "Звездная ночь" (1889 год)

Писал картину художник уже днем – с памяти. В полотне вылилась вся эмоциональная неуспокоенность художника, спровоцированная красотой утренней зари.

Кроме самого пейзажа, "Звездная ночь" содержит и вымышленные элементы. Например, мы видим Малые Альпы – это правда, но город у подножия – выдумка. Так Ван Гог хотел вместить на полотно воспоминания о голландских деревнях, в которых побывал в юности.

Сейчас картина хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.