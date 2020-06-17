Автомобильная катастрофа, произошедшая в Москве 8 июня, до сих пор находится в эпицентре обсуждений всех СМИ. Сын актера Михаила Ефремова – Никита, отреагировал на скандальные события и поддержал своего отца.

32-летний сын Никита почти через 10 дней после ДТП, в котором по вине его отца погиб человек, решился публично отреагировать на события в своей инстаграме. Мужчина оставил фото со своим отцом и написал сообщение, в котором поддержал семью погибшего мужчины и Михаила Ефремова.

К теме Известно, почему Михаил Ефремов напился в день ДТП

Всем добрый день! Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что произошло. Отец, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно,

– написал киноактер и сын Ефремова.

В комментариях мужчину поддержали его коллеги-актеры, а также любимая-телеведущая из программы "Орел и решка" Мария Ивакова и многие другие российские звезды, называя такой случай "трагедией обеих семей".

Ранее на трагедию также отреагировала дочь Ефревома – Анна-Мария. Она рассказала, что узнала о страшных новости от своей знакомой из российского информагентства ТАСС. Девушка-лесбиянка, которая не относит себя ни к одному полу, неоднократно рассказывала о родителях-алкоголиках, которых всегда осуждала. По ее словам, Михаил неоднократно пьяным садился за руль и "носился" трассами Москвы. На этот раз все закончилось трагически, потому в трагедии, которая случилась, не стала защищать отца, а призналась, что разочаровалась в нем.

Стоит прочитать Что известно о Михаиле Ефремове: критика Путина, алкоголизм и уже не первое ДТП

"Я искренне надеялся, что Сергей (покойный мужчина, – LifeStyle 24) выживет, и ситуация не будет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно", - недавно комментировала ситуацию Анна-Мария, передает российское издание "Дни.ру".

Что случилось в ДТП с участием Михаила Ефремова?

8 июня в районе Смоленской площади в Москве 56-летний Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения вышел на авто на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Мужчина, находившийся в машине, получил тяжелые повреждения и скончался в больнице. Сам же Ефремов не пострадал и сразу был задержан полицией. После проведения экспертизы в крови актера были обнаружены следы алкоголя, а также наркотических веществ. Если вину Михаила Ефремова докажут, то человек получит 12 лет тюремного заключения. Сейчас он находится дома под домашним арестом. Семье погибшего мужчина предложил финансовую помощь, называя это не откупом, а "попыткой искупить".

По информации российских СМИ, Ефремов полностью признал свою вину и тяжело переживает трагедию. Всего за 9 дней он похудел на 6 килограммов, отказывается есть и просит поместить его в СИЗО. Также мужчине якобы дважды вызывали скорую помощь и сам актер жалуется на боль в сердце. Об этом рассказала его домработница изданию Mash.