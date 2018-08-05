Сын Анджелины Джоли хочет уехать из США из-за скандалов родителей: интригующие детали

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Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми / Instagram/ @angelinajolieofficial

Иностранные СМИ сообщают о громком заявлении усыновленного сына Анджелины Джоли и Брэда Питта. Он сказал, что устал от постоянных выяснений отношений своих родителей и хочет уехать от них в другую страну.

Информацию о желании Медокса Джоли-Питта сообщает New Idea. Заявление усыновленного сына Анджелины Джоли появилась в результате нерешенного конфликта между родителями.

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Процесс развода актрисы и Брэда Питта еще далек от завершения, а 17-летний сын уже устал от постоянного напряжения. Парень планирует покинуть США и переехать в Южную Корею.

 

Приемный отец Медокса Брэд Питт прилагает немало усилий, чтобы получить опеку над всеми детьми, которых он воспитал в браке с Анджелиной Джоли, поэтому решение сына его удивило и огорчило. Некоторые источники утверждают, что переезд парня организует мать, чтобы прекратить такое тесное общение Брэда с детьми.

Стоит напомнить, что звездные супруги Анджелины Джоли и Брэда Питта решили расстаться еще в 2016 году. Около двух лет пара решает судебные вопросы, в частности, супруги делят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Старший сын Мэддокс уже ранее заявил, что хочет жить с отцом. Согласно последнему решению, Джоли обязана позволить Питту видеться с детьми через день.

Теги: LifeStyle Голливуд Брэд Питт Анджелина Джоли
Источник: Lifestyle
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