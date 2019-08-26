Сын Елизаветы II принц Эндрю прокомментировал обвинения о его развращении несовершеннолетних

Несмотря на то, что представителям британской королевской семьи нельзя общаться с прессой и делать официальных заявлений, есть ситуации, когда близкие монарха не могут придерживаться этих правил. Так, 59-летний принц Эндрю не смог остаться в стороне от слухов, которые дискредитируют его королевскую особу, и сделал официальное заявление относительно обвинений в растлении несовершеннолетних.

В начале августа в одной из тюрем Манхэттена Джеффри Эпштейн, известный миллиардер, а также обвиненный в секс-торговле и педофилии, покончил с собой. После этого в сети начала распространяться информация о покупателях его "услуг" и тех, кто поддерживал с ним тесную связь. В этом списке оказалось имя младшего сына Елизаветы II принца Эндрю. Букингемский дворец сразу же опроверг правдивость этой информации, однако страсти вокруг нее не стихали.

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Поэтому герцог Йоркский решил сделать официальное заявление, которое опубликовало издание The Guardian.

Для меня очевидно, что с момента самоубийства мистера Эпштейна в прессе начало рождаться огромное количество домыслов относительно многих вещей из его жизни. Особенно про часть моих бывших отношений или дружбы с мистером Эпштейном. Поэтому я хочу прояснить некоторые факты во избежании дальнейших спекуляций. Я познакомился с мистером Эпштейном в 1999 году. За период нашего знакомства я виделся с ним нерегулярно и, вероятно, не чаще одного или двух раз на год. Я останавливался в нескольких его резиденциях. На одном этапе этого ограниченного периода времени, что я провел с ним, я не замечал, не был свидетелем и не подозревал какого-либо поведения, которое привело к его аресту и осуждению. Ранее я говорил, что это было ошибкой – видеться с ним после его освобождения в 2010 году, и сейчас могу только снова повторить, что я сожалею и что я ошибался, считая, что знаю его как человека. Он не был тогда настоящим, учитывая то, что мы сейчас знаем. Я невероятно сочувствую всем, кто пострадал от его действий и поведения. Его самоубийство оставило много вопросов без ответа, и я сочувствую всем, кто пострадал и хотел, чтобы это дело дошло до конца. Это трудное время для всех причастных, и мне сложно понять или объяснить способ жизни мистера Эпштейна. Я осуждаю эксплуатацию любого человека и не одобряю, не участвую и не поощряю подобного поведения. Эндрю,

– говорилось в официальном заявлении герцоги Эдинбургского.

Стоит напомнить, что Джеффри Эпштейн был арестован в начале июля 2019 года. В начале августа федеральный суд США опубликовал 2000-страничный доклад, в котором тот обвинил во многих грехах миллиардера. Также в нем несколько раз появлялось имя принца Эндрю, а несколько недель назад Вирджиния Джуффре, которая находилась в рабстве Эпштейна около 16 лет, показала совместную фотографию с представителем королевской семьи. После обнародования доклада миллиардер повесился в камере тюрьмы.