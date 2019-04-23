Сын герцогов Кембриджских принц Луи празднует один год: новые фото члена королевской семьи

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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми / Instagram / @kensingtonroyal

Королевская семья Великобритании продолжает праздновать. Сегодня, 23 апреля, самый молодой сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма празднует свой первый день рождения. По случаю праздника герцоги Кембриджские обнародовали новые фотографии принца Луи.

Новые фотографии Кейт Миддлтон и принца Уильяма часто появляются на просторах Интернета, поскольку они активно выполняют свои королевские обязанности. Только вот фото с детьми они обнародуют лишь по большим семейным праздникам или на поздравительных открытках. Так, новым поводом для публикации фотографий младшего сына герцогов Кембриджских стал его первый день рождения, который он празднует сегодня, 23 апреля.

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Фото заметно подросшего принца Луи появились на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram. Самый молодой представитель королевской семьи позировал перед камерой в бордовом свитере, сидя на траве на территории их поместья в Норфолке. Как ранее сообщалось, празднование первого дня рождения принца состоится в узком семейном кругу.

принц Луї син Кейт Міддлтон і Вільяма
Принц Луи / Instagram / @kensingtonroyal

Принц Луї
Принц Луи / Instagram / @kensingtonroyal

принц Луї
Принц Луи / Instagram / @kensingtonroyal

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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