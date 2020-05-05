Сын и внук Таисии Повалий едва не попали под обвал дерева: видео

Музыкант Денис Повалий, сын известной певицы Таисии Повалий рассказал о неприятной ситуации, которая случилась с ним в Киеве, когда он гулял со своим сыном.

Об инциденте Денис Повалий рассказал в своем инстаграме. Оказывается, в 20 метрах от того места, где он прогуливался с коляской рухнуло дерево.

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Прогуливаясь со своим маленьким сыном, молодой отец едва спасся от падающего дерева. Услышав треск – он отбежал. Он также отметил, что извлечение наушников из ушей иногда может спасти жизнь.

Вот люди сидят, лавочки, дорожка. Это реально может убить. Пожалуй, это последствия дождя,

– прокомментировал музыкант.

Как известно, 4 мая, в Киеве прошел настоящий ливень, который затопил многие улицы. Машины вынуждены были остановиться, а некоторые буквально плавали по городу.

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Напомним, у Дениса Повалий и его жены Светланы Вихровой в начале декабря родился первенец. Супруги назвали сына древнегреческим именем Демьян, но охраняют его от лишних глаз и не показывают подписчикам.

Однако недавно невестка Таисии Повалий опубликовала картину своей семьи, которую сама нарисовала. На ней она изображена со своим мужем и маленьким сыном.



Семья Дениса Повалий