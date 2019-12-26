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Сын Элизабет Хёрли поражает сходством с мамой: фото

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Элизабет Хёрли / Instagram / @elizabethhurley1

Сын британской актрисы Элизабет Хёрли 17-летний Дэмиан, который имеет звание "Самый сексуальный звездный наследник" по версии читателей журнала People, в который раз поражает сходством со своей звездной мамой.

Демиан на своей странице в инстаграме опубликовал селфи, которое сделал с мамой во время прогулки. В подписи парень поздравил поклонников с Рождеством.

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На фотографии Элизабет с сыном позируют в теплых головных уборах и куртках. Демиан, который по телосложению худощавый и имеет длинные волосы, очень похож на свою мать. Об этом часто пишут пользователи в сети в комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Damian Hurley (@damianhurley1)

Демиан также часто повторяет не только снимки своей мамы Элизабет Хёрли, но и ее культовые образы. Например, летом 2019 года он появился на одном мероприятии в пиджаке со шпильками от Versace

Дэмиен и Элизабет Хёрли​ / Instagram

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные мамы
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