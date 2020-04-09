Сын президента Сербии попал в больницу с коронавирусом

Президент Сербии Александар Вучич публично сообщил, что у его сына Даниила диагностировали коронавирус. С недугом парень попал в больницу.

Соответствующей информацией Вучич поделился с общественностью на странице в инстаграм. По его словам, его сын от первого брака находится в белградской больнице после того, как тест на COVID-19 оказался положительным.

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"Мой первенец инфицирован коронавирусом. Его ситуация такова, что он был госпитализирован в клинику инфекционных болезней", – рассказал президент.

По последним данным, в Сербии количество инфицированных коронавирусом составляет 2 666 человек. От осложнений, которые вызвал COVID-19, умерли 65 человек. Сейчас в стране ввели комендантский час – с 5 до 17 часов в пятницу и в выходные. Правительство разрешило покидать свои дома только тем, кто имеет собак. Они могут гулять с домашними животными с 8 до 10 часов утра, или с 23 до 1:00 ночи.

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