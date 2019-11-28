Сын принца Гарри и Меган Маркл получит первый рождественский подарок: волшебные фото

В 2019 году сын принца Гарри и Меган Маркл встретит свое первое Рождество. По этому случаю для 6-месячного Арчи Гаррисона подготовили особый сюрприз, фото которого очаровали сеть.

Еще 4 недели осталось до Рождества, а в СМИ уже узнали, каким будет один из первых праздничных сюрпризов потомка герцогов Сассекских. В компании Harrow & Green изготовили персональный подарок для Арчи Гаррисона и его знаменитых родителей – именной мешочек с короной. На днях королевская чета получит сюрприз от компании и сможет наполнить его подарками для малыша.

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Рождественский мешочек для Арчи Гаррисона / Harrow & Green

Это не впервые компания изготавливает специальные мешочки для представителей королевской семьи. На первое Рождество сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон Harrow & Green изготовили три пакета для их детей. На каждом из ним авторы разместили корону, которая указывает на титул маленьких представителей монархии.



Подарки для детей Кейт Миддлтон / Harrow & Green

Что касается рождественских традиций королевской семьи, то они являются достаточно консервативными. Все потомки Елизаветы II непременно приезжают в ее резиденцию в Сандрингеме. Именно там, подальше от журналистов и городской суеты, родственники Ее Величества проводят праздники и обмениваются рождественскими подарками. Интересно, что королева давно ввела запрет на дорогие подарки, поэтому часто представители монархии совершают покупки в обычных супермаркетах.

В 2018 году принц Гарри сумел разозлить Ее Величество нарушением этого правила. Герцог Сассекский подарил своей беременной жене кольцо с тремя немалыми камнями. Ювелирное изделие было сделано на заказ, что еще увеличило его стоимость.

Королева напомнила внуку, что он должен продолжать традиции и перестать потакать всем прихотям, потребностям или требованиям своей жены,

– рассказал тогда инсайдер.

По последним данным СМИ, это Рождество принц Гарри и Меган Маркл уже не будут праздновать с королевскими родственниками. Герцоги Сассекские проведут праздник с Дорией Редлан. Однако пока неизвестно, поедет ли супруги к маме Меган в США, пригласит ли ее в имение в Виндзоре. В то же время королева Елизавета II вроде с пониманием отнеслась к такому решению пары. Она, по словам инсайдеров, согласилась, что принцу Гарри и Меган нужно время для отдыха.