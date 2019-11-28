Сын принца Гарри и Меган Маркл получит первый рождественский подарок: волшебные фото

105 Читати новину українською
Герцоги Сассекские получат первый рождественский подарок для сына / Instagram / @sussexroyal

В 2019 году сын принца Гарри и Меган Маркл встретит свое первое Рождество. По этому случаю для 6-месячного Арчи Гаррисона подготовили особый сюрприз, фото которого очаровали сеть.

Еще 4 недели осталось до Рождества, а в СМИ уже узнали, каким будет один из первых праздничных сюрпризов потомка герцогов Сассекских. В компании Harrow & Green изготовили персональный подарок для Арчи Гаррисона и его знаменитых родителей – именной мешочек с короной. На днях королевская чета получит сюрприз от компании и сможет наполнить его подарками для малыша.

Читайте также: Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали фото со свадьбы, которого еще не было в сети

Різдвяний пакунок для Арчі Гаррісона
Рождественский мешочек для Арчи Гаррисона / Harrow & Green

Это не впервые компания изготавливает специальные мешочки для представителей королевской семьи. На первое Рождество сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон Harrow & Green изготовили три пакета для их детей. На каждом из ним авторы разместили корону, которая указывает на титул маленьких представителей монархии.

Подарунки для дітей Кейт Міддлтон
Подарки для детей Кейт Миддлтон / Harrow & Green

Что касается рождественских традиций королевской семьи, то они являются достаточно консервативными. Все потомки Елизаветы II непременно приезжают в ее резиденцию в Сандрингеме. Именно там, подальше от журналистов и городской суеты, родственники Ее Величества проводят праздники и обмениваются рождественскими подарками. Интересно, что королева давно ввела запрет на дорогие подарки, поэтому часто представители монархии совершают покупки в обычных супермаркетах.

В 2018 году принц Гарри сумел разозлить Ее Величество нарушением этого правила. Герцог Сассекский подарил своей беременной жене кольцо с тремя немалыми камнями. Ювелирное изделие было сделано на заказ, что еще увеличило его стоимость.

Королева напомнила внуку, что он должен продолжать традиции и перестать потакать всем прихотям, потребностям или требованиям своей жены,
– рассказал тогда инсайдер.

По последним данным СМИ, это Рождество принц Гарри и Меган Маркл уже не будут праздновать с королевскими родственниками. Герцоги Сассекские проведут праздник с Дорией Редлан. Однако пока неизвестно, поедет ли супруги к маме Меган в США, пригласит ли ее в имение в Виндзоре. В то же время королева Елизавета II вроде с пониманием отнеслась к такому решению пары. Она, по словам инсайдеров, согласилась, что принцу Гарри и Меган нужно время для отдыха.

Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
сегодня
846
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Меган Маркл Принц Гарри Королівська сім'я Рождество Звездные дети
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
27 ноября 11:15 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 20691
Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить
26 ноября 18:21 Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить
Юлія Турелик 8188
Во Львове состоялся допремьерный показ фильма "Цена правды": фото и интересные детали встречи
26 ноября 18:00 Во Львове состоялся допремьерный показ фильма "Цена правды": фото и интересные детали встречи
Уляна Журба 110
10 лучших фильмов ужасов 2019 года, от которых мурашки по коже
26 ноября 15:06 10 лучших фильмов ужасов 2019 года, от которых мурашки по коже
Марта Вересюк 380
11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
26 ноября 13:00 11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
Юлія Девда 18567
Новости
Больше новостей
Залиште відгук