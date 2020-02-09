Сын Синди Кроуфорд сделал татуировку на лице: как теперь выглядит парень

Сын знаменитой модели Синди Кроуфорд сумел удивить не только своих поклонников в сети, но и звездную маму. 20-летний Пресли Гербер решился сделать татуировку на лице, что выглядит очень вызывающе.

На официальной инстаграм странице парень показал, как проходил процесс нанесения рисунка и результат. Для тату на правой щеке Пресли Гербер выбрал слово Misunderstood, что в переводе означает "неправильно понят". Почему именно это потомок Синди Кроуфорд решил ежедневно демонстрировать публике, пока неизвестно.

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Согласно сообщением, модель узнала о выходке сына из сети. Пресли Гербер публично обратился к ней со словами извинения. "Извини, мама", – сказал он в инстаграм-сторис. Кроме этого, Пресли охотно принял участие в импровизированной фотосессии тату-мастера из Нью-Йорка, прорекламировав так его работу.

Это далеко не единственная татуировка, которую до 20 лет сделал Пресли Гербер. На нем есть десятки рисунков, которые он не скрывает от поклонников. На новых фото сын Синди Кроуфорд охотно еще раз продемонстрировал их, надев свитшоты от Social Social Club, ярко-оранжевые спортивные штаны и оливковую шапку от скейт-бренда Stussy.

Пресли Гербер – не единственный потомок модели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. У супругов еще есть дочь Кайя, которая с детства занимается модельной карьерой. В 18 лет она может похвастаться огромной славой, ведь стала музой и представительницей таких брендов как Dior, Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino. Кайя Гербер является одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц мира.

Как и старший брат, девушка любит татуировки. На предплечье Кайи Гербер можно увидеть имя Джордан, на запястье – цветы, а на правом плече – объятия в форме сердца. Татуировки небольшие, поэтому не мешают ей развивать карьеру в фэшн-индустрии.