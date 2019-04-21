Сын Тины Кароль поддержал звездную маму перед финалом "Голоса страны-9": фото

В воскресенье, 21 апреля, украинцы узнают имя победителя вокального шоу "Голос страны 9 сезон". Перед стартом грандиозного проекта в сети появились эксклюзивные кадры, на которых видно подготовку к последнему выпуску. Больше всего очаровало поклонников то, как сын Тины Кароль Вениамин поддерживает свою звездную маму.

Хоть Тина Кароль живет в Украине, а ее сын Вениамин – в Великобритании, на религиозные праздники или особые события они всегда вместе. Так, на днях мальчик приехал в Киев, где вместе со своей звездной мамой провел Вербное воскресенье.

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"Чтобы рос здоровенький, чтобы был всегда у меня добренький, чтобы учился хорошо и маму слушал", – с волнением и нежностью пожелала Тина Кароль своему сыну.

Как известно, в воскресенье поп-дива не только праздновала Вербное воскресенье, но и готовилась к последнему выпуску шоу "Голос страны-9". Следовательно Тина Кароль пришла на съемочную площадку вместе с 10-летним Вениамином. Мальчик счастливо сел на судейское кресло своей мамы и наблюдал за репетицией.

Не обошлось и без заигрываний от Дана Балана. Во время генеральной репетиции артист спел для Тины Кароль отрывок из песни и нежно обнял ее. Соответствующий ролик разместили на странице фан-группы певицы, вызвав в сети фурор.