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Сын Тины Кароль посадил дерево возле имения: волшебные фото и видео

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/ Instagram / @tina_karol

Во время карантина немало звездных мамочек уделили внимание своим детям. Исключением не стала популярная певица Тина Кароль, которая забрала 11-летнего Вениамина из Лондона на время пандемии коронавируса. Однако времени они не теряют: мальчик на днях сам посадил дерево во дворе.

Как известно, сын Тины Кароль учится в частной школе Лондона и только на каникулы приезжает в Украину. Певица неоднократно признавалась: делает все для того, чтобы чаще видеться с единственным отпрыском. Из-за насыщенного гастрольного графика она все же выделяет время для поездок в Великобританию, где охотно проводит уикенды с Вениамином.

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Перед закрытием границ из-за коронавируса Тина Кароль успела привезти сына в Украину, поэтому на время карантина они самоизолироовались в роскошном имении на Киевщине. Там Вениамин со своей мамой много читают и готовят пищу, что уже демонстрировали в сети. Кроме этого, мальчик самостоятельно высадил дерево в их дворе. Тина Кароль не сдерживала своей гордости за 11-летнего Вениамина и поделилась кадрами в сети.

Я очень горжусь! Это твое дерево,
– отметила она.

На видео видно, что сын Тины Кароль сам выкопал отверстие в земле и посадил дерево. Делал он все под присмотром артистки и садовника, который давал указания школьнику, что нужно делать. 

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 Звездные дети Звездные родители Тина Кароль
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