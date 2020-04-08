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Сын Тины Кароль выпускает из рук белого голубя: чувственное видео

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Тина Кароль / Instagram / @ tinakarol_fantina

Популярная певица Тина Кароль проводит карантинные будни вместе с 11-летним сыном Вениамином в загородном доме. На днях она поделилась видео, на котором мальчик выпускает в небо белого голубя.

Мама и сын наслаждаются временем, проведенным вместе. Тина активно распространяет фотографии и ролики, на которых демонстрирует трогательные семейные моменты. Много интересных историй можно увидеть на инстаграм-страницах ее фан-клубов.

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Нежный ролик моментально покорил сеть. На нем видно, как мальчик выпускает из рук белого голубя, который летит в небо. Вениамин не скрывает эмоций и искренне улыбается на камеру.

Известно, что сын Тины Кароль учится в частной школе в Лондоне. Артистка старается как можно чаще видеться с ним, однако из-за насыщенного концертного графика не всегда получается.

Перед закрытием границ в связи с пандемией коронавируса звездная мама успела привезти сына в Украину и самоизолировалась с ним в поместье неподалеку от Киева. Тина радостно делится с поклонниками домашними занятиями. Хотя этот карантин и вынужденный, однако он дал возможность провести время с родными.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Звездные родители Звездные дети Тина Кароль
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