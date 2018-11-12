Сын Уилла Смита публично признался в любви известному музыканту: видеофакт

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Джейден Смит
Джейден Смит / Фото из соцсетей

Сын голливудского актера Уилла Смита публично заявил о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. 20-летний Джейден признался в любви известному музыканту.

Как сообщает The Daily Mail, неоднозначное заявление молодой дизайнер и певец сделал в воскресенье, 11 ноября. Во время концерта рэпера Tyler, The Creator (настоящее имя – Тайлер Грегори Оконма) он вышел на сцену и сказал небольшую речь. Джейден Смит не только отметил талант артиста, но и заявил, что встречается с ним.

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Я хочу сказать, что Тайлер – лучший друг в мире. Я его очень люблю. А еще хочу кое в чем признаться. Тайлер не хочет это афишировать, но он – мой бойфренд. Это правда!
– заявил сын Уилла Смита.

Впоследствии в сети появилось видео с речью 20-летнего Джейдена. Парень не сдерживал своего волнения от заявления и нецензурную брань.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MyMixtapez (@mymixtapez)

 

Стоит отметить, что сам Tyler, The Creator не прокомментировал довольно резонансное заявление. Во время выступления Джейдена Смита он стоял и улыбался. После концерта отпрыск голливудского актера продолжил свое признание в Twiiter.

"Я всем сказал, так что теперь ты не можешь этого отрицать", – написал Джейден, обращаясь к своему бойфренду. На это рэпер лаконично ответил: "Сумасшедший".

Пока непонятно, является ли публичное признание в любви правдивым, или это всего лишь очередная выходка эпатажного Джейдена Смита. В сети активно обсуждают резонансное заявление, а большинство поклонников артиста уверяют, что сын Уилла Смита и Tyler, The Creator просто хорошие друзья, которые решили пошутить.

Теги: LifeStyle Музыка ЛГБТ Звездные романы
Источник: Lifestyle
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