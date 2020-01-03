Сын Виктории Бекхэм обнажился на пикантном фото с новой девушкой Николой Пельтц

Старший сын знаменитых британских супругов Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин прославился своими громкими романами с юными моделями и актрисами. Об очередной избраннице парня стало известно после вечеринки в честь Хэллоуина. Ею стала – дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца 24-летняя Никола, с которой сын дизайнера не скрывает своих чувств.

На своей странице в инстаграме 20-летний Бруклин ранее разместил непринужденные совместные фото с Николой. Девушка также решила не скрывать отношения и опубликовала в социальных сетях горячий снимок с парнем.

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Актриса лаконично подписала публикацию "эмодзи" в виде черного сердца. На фотографии, которое Пельтц сделала с помощью фотокамеры в зеркале, девушка позирует в черном кружевном бюстгальтере и штанах. Бруклин Бекхэм также появился без верхней одежды, продемонстрировав многочисленные татуировки на теле.



Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Instagram / @nicolaannepeltz

Что известно о Николе Пельтц?

Дочь знаменитого миллиардера Нельсона Пельтца в 2006 году сыграла маленькую роль в эпизоде ​​в комедии "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен". В 2008 году девушка появилась в видеоклипе Майли Сайрус на песню "7 Things". Также Никола сиграла мага воды Катары в фильме "Последний повелитель стихий".

Также девушка прославилась и романами с популярными бойфрендами. По слухам, Никола встречалась около года с Джастином Бибером в 2014 году. С 2016 года по 2018 актриса была в отношениях с братом Беллы и Джиджи Хадид Анваром. Теперь девушка не скрывает новую любовь – Бруклина Бекхэма.

В социальных сетях Никола Пельтц часто демонстрирует смелые снимки из горячих фотосессий.