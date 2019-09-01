Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов празднует 17-летие: нежные поздравления

Средний сын четы Бекхэмов Ромео празднует свой день рождения в воскресенье, 1 сентября. Звездному юноше исполняется 17 лет. В сети его трогательно поздравили Виктория и Дэвид.

Одни из самых первых поздравлений опубликовала в Instagram Виктория Бекхэм. Дизайнер разместила в сети совместное фото со своими тремя сыновьями и дочерью Харпер.

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"С днем рождения, Ромео. Я не могу поверить, тебе исполняется 17 лет. Мы очень гордимся и любим тебя", – добавила в подписи Виктория.

Бруклин Бекхэм также показал фото Ромео и поздравил его: "С днем рождения, маленький брат. Люблю тебя очень сильно".

Звездный папа Дэвид Бекхэм решил показать детское фото Ромео, дополнив его трогательной подписью.

"Тебе 17 сегодня и я не могу поверить, как быстро летит время. Я очень горжусь тобой. Ты из милого мальчика вырос в красивого юношу. Но ты не такой высокий, как твой папа. Это пока. С днем рождения", – отметил Дэвид.

Что интересно, обычно в СМИ обсуждают бурную семейную жизнь старшего сына Бекхэмов Бруклина. Однако в марте 2019 года поклонники заговорили и о Ромео, которому тогда было 16 лет. Тогда появилась информация, что парень начал встречаться с популярной актрисой и звездой сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун.

Добавим, в прошлом году Ромео Бекхэм отпраздновал день рождения не только в семейном кругу, но и в компании своих крестных родителей Элтона Джона и Дэвида Ферниша.