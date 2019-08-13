Сына Елизаветы II опять раз обвиняют в растлении несовершеннолетних:реакция Букингемского дворца

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Принц Эндрю
Принц Эндрю / Twitter/ @TheDukeOfYork

59-летний герцог Йоркский, принц Эндрю, оказался вовлеченным в судебный процесс по делу Джеффри Эпштейна. Сын Елизаветы II также обвиняется в растлении несовершеннолетних. Девушка, называющая себя жертвой сексуальных домогательств, предоставила доказательства знакомства с королевским представителем.

Недавно герцог Йоркский предстал в центре курьезной ситуации, перепутав дочерей в день рождения Беатрис, а уже через несколько дней его имя подорвало сеть, фигурируя в сексуальном скандале. Об обвинениях в адрес 59-летнего принца Эндрю сообщает издание иностранное BBC.

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В субботу, 10 августа, Джеффри Эпштейн, известный миллиардер, а также обвиненный в секс-торговле и педофилии, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене. Его самоубийство стало причиной обнародования документа в его деле, который федеральный суд США показал в пятницу, 9 августа.

Как оказалось, доклад доказывал не только доказательства вины Эпштейна, но и свидетельствует на знаменитостей, которые прибегали к его услугам как к секс-торговцу. Среди них оказался 59-летний сын Елизаветы II, принц Эндрю.

В 2015 году в сети распространилась информация о его связи с Вирджинией Джуффре, которую Эпштейн держал в рабстве с 16 лет. Однако тогда в этой информации не было доказательств, а теперь девушка, которая стала жертвой насильника, предоставила СМИ неизвестную фотографию, на которой она в 17-летнем возрасте стоит рядом с принцем Эндрю, а позади них одна из девушек умершего миллиардера.

Издание NBC News обратились в Букингемский дворц с просьбой прокомментировать скандальную информацию, на что мгновенно получили ответ.

Все это относится к разбирательствам, которые имеют место в Соединенных Штатах Америки и к которым герцог Йоркский непричастен. Любые предположения о неблаговидном поведении с несовершеннолетними категорически ложные,
– говорилось в ответе представителей Елизаветы II.

Принц Ендрю і Вірджинія Джуффре
Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре / Фото NBC News

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Теги: LifeStyle Секс-скандал Елизавета II Королівська сім'я
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