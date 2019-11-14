Сына Элизабет Херли признали самым сексуальным звездным наследником: фото юноши

17-летний Демиан Херли в этом году дебютировал как модель в в рекламе косметического бренда Pat McGrath Labs. Именно за самого молодого претендента на звание "Самый сексуальный звездный наследник" отдали голоса читатели журнала People. Сына британской актрисы часто сравнивают со знаменитой мамой, так как юноша неоднократно повторял ее образы.

Журнал People начал подводить итоги 2019. По версии издания, звание самого сексуального мужчины года одержал талантливый певец Джон Ледженд. Звезде досталась главная награда и обложка журнала. Однако не менее важными являются и победители других номинаций.

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17-летний сын известной британской актрисы и модели Элизабет Херли одержал победу в номинации "Самый сексуальный звездный наследник". Юноше удалось обойти 23-летнего сына Памелы Андерсон Брэндона Томаса и 21-летнего сына Шона Комбса Кристиана. В финал также прошли 27-летний сын Мэг Райан Джек и 24-летний сын Дэниела Дэй-Льюиса Гэбриэл-Кейн.

Единственный сын Элизабет Херли часто поражал публику своими эффектными образами. Например, этим летом он появился на одном мероприятии в пиджаке с булавками от Versace. Так он напомнил знаменитый образ своей мамы в аналогичном платье со шпильками.

Мать и сын поражают сходством не только в чувстве моды и стиля, а и во внешности. Возможно, именно поэтому поклонники Элизабет Херли спутали Демиана с девочкой. По телосложению он худощав и сейчас носит длинные волосы.

Не так давно 17-летний Демиан снялся в рекламе косметического бренда Pat McGrath Labs. В видеоролике сын актрисы появился с объемной прической на длинных волосах и сияющим мейкапом, не свойственным мужскому полу. Как отметили пользователи соцсетей, хоть Демиан был одет в белую футболку и кожаную куртку, парень все равно напоминал девушку. Это был дебютный контракт 17-летнего сына Элизабер Херли как модели.