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Сына легендарного Джона Леннона экстренно прооперировали: известна причина

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Джулиану Леннону диагностировали меланому / www.hollywood.com

Знаменитого британского музыканта Джулиана Леннона, который является потомком участника The Beatles Джона Леннона, срочно прооперировали. Во время осмотра врач заметила на теле артиста злокачественную меланому.

56-летний Джулиан Леннон сам обратился за помощью к дерматологу, о чем рассказал на официальной инстаграм-странице. При осмотре работница госпиталя заметила, что у родинки на голове артиста неправильная форма и отправила на обследование. Как оказалось, у него была злокачественная меланома, которая могла со временем привести к смерти. Поэтому Джулиана Леннона экстренно прооперировали.

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Сам музыкант до сих пор приходит в себя от пережитого. Мужчина утверждает, что помнит ту родинку с детства, поэтому и подумать не мог, что она может превратиться в злокачественную опухоль.

Проблема в том, что вы думаете, что у вас есть время. Несколько дней назад, я пошел к моему дерматологу, здесь, в Лос-Анджелесе, когда она заметила небольшую шишку на моей голове, которая была на самом деле родинкой, которая была там в течение последних 57 лет. Но все ощущалось немного иначе,
– поделился Джулиан Леннон.

После хирургического вмешательства артист продолжает проходить курс обследования. Сейчас опухоль Джулиана Леннона отправили на экспертизу и взяли у мужчины дополнительные анализы. Результатов он со страхом ожидает в середине февраля, поэтому получил поддержку от поклонников и будет информировать общественность о ходе обследования.

"Я получу эти результаты на следующей неделе. Я не могу сказать вам, что я чувствовал, от одного мгновения радости до страха, что я могу уйти в любой момент. Я все еще дрожу внутри! Но моя вера сильна", – добавил он .

Что такое меланома?Это самая опасная форма рака кожи, развивающаяся из пигментных клеток меланоцитов. Из-за нарушения структуры ДНК происходит их бесконтрольное злокачественное размножение. Существует несколько видов меланом, которые влияют на прогноз успешности лечения больного. Болезнь является смертоносной, если вовремя ее не обнаружить и не обратиться за помощью к медикам.

Больше о меланоме, симптомах, видах и течении болезни – читайте здесь.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Звездные болезни Онкозаболевания
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