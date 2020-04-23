Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось два года: новые фото принца Луи
Сегодня, 23 апреля, младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Луи исполняется два года. По этому случаю родители распространили в сети новые фотографии сына.
Герцоги Кембриджские хотя и находятся на карантине, однако не обошли вниманием день рождения маленького сына. Они с радостью опубликовали на официальной странице в инстаграме новые фотографии принца Луи Артура Чарльза, которые сделали в изоляции.
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Автором милых кадров стала Кейт Миддлтон. Она сфотографировала сыночка во дворе их дома Анмер Голи в Норфолке, где семья проводит карантин.
На снимках Луи улыбается. Он одет в рубашку синего цвета в мелкую белую клеточку. Видим, что ладошки принца загрязнены краской. Он отпечатал радужную ладошку на белом листе бумаги в поддержку Национальной системы здравоохранения. Кембриджи разместят ее на одном из окон Анмер Голи. Именно такие рисунки можно увидеть на домах миллионов британских семей.
Поскольку в мире, в частности в Великобритании, продолжается вспышка коронавируса, то празднование дня рождения брата принца Джорджа и принцессы Шарлотты состоится в семейном кругу.
Для просмотра фотографий листайте влево.
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