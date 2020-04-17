Tabakov рассказал, как будет праздновать Пасху и посоветовал фильмы: эксклюзивный комментарий
Известный украинский исполнитель Tabakov (настоящее имя – Павел Табаков) на карантине не прекращает работать. Он преподает в своей Творческой школе и помогает детям в дистанционном обучении. Также артист поделился, как в этом году будет праздновать Пасху и какие фильмы уже успел посмотреть на карантине.
Tabakov в эксклюзивном комментарии для LifeStyle 24 рассказал поклонникам про свои карантинные будни. Певец отметил, что рано или поздно изоляция завершится и нужно будет возвращаться к привычной жизни. Павел признался, что для него значит Пасха.
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Tabakov воспитывает сына и дочь, которые учатся в начальной школе. На карантине папа помогает им в обучении и выполнении домашних заданий. Также преподает вокал в Творческой школе с помощью сети Zoom. Поэтому дни в изоляции достаточно насыщенные и продуктивные.
В свободное время, которого не так уж и много, певец успел посмотреть "Ромео и Джульетту" в экранизации легендарного Франко Дзифферелли. Из сериалов Павел советует к просмотру "Карнивал Роу" и "Хороший врач".
Я фанат мюзиклов и музыкального театра, поэтому регулярно просматриваю онлайн-трансляции с Бродвея и различных европейских театров. Сейчас к ним открытый доступ, это немалое преимущество карантина,
– поделился артист.
Певец Tabakov / Facebook / @Павло Табаков
Tabakov признался, что Пасха для него всегда была семейным праздником, как и Рождество. Несмотря на то, что в этом году этот день будет особенным, певец проведет его с самыми близкими.
Пасха-2020 онлайн... (смеется – LifeStyle 24). Иронизирую, конечно, но в этом году точно не буду праздновать в многолюдных компаниях и избегу церковной службы и освящения пасхи. Проведу этот день с близкими – женой и детьми. Желаю всем набраться добра и здоровья от радостной вести о Божьем Воскресении! Карантин рано или поздно закончится, и в обновленную жизнь надо будет войти с новыми силами и позитивными мыслями!
– отметил Tabakov.
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