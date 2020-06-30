Настоятель Сент-Олбанского собора по-особенному поддержал борьбу с расизмом. В знак солидарности с движением Black Lives Matter на алтаре появится вариация фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" с темнокожим Христом.

Как информирует Daily Mail, настоятель Сент-Олбанского собора, который расположен в Великобритании, решил прислушаться к утверждению архиепископа Кентерберийского, который призвал англиканскую церковь пересмотреть принадлежность Христа к белой расе. Так, картина "Тайная вечеря" с темнокожим Христом отрицает, что Иисус был европейцем.

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Сент-Олбанский собор признал, что церковь недостаточно проповедует расовую справедливость. Чтобы продемонстрировать солидарность с движением Black Lives Matter, на алтарь с 4 июля выставят работу художницы Лорны Мэй Водсворт, которую она написала еще в 2009 году. Сама автор призналась, что именно "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи XV века заставила по-настоящему задуматься над тем, как мы привыкли видеть Иисуса.

"Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в центр картину, написанную Лорной", – объявил настоятель.

We’re grateful to @Lorna_May_ for her painting of A Last Supper, which’ll be displayed from Saturday 4 July. In the painting Jesus is a black man, so calls us to ‘look with fresh eyes at something you think you know’. #BlackLivesMatter

️ https://t.co/BEOoWJxPqO pic.twitter.com/JscUJ6NM4q — St Albans Cathedral (@StAlbansCath) June 30, 2020

Стоит отметить, что эксперты соглашаются, что Христос имел черты, которые близки к восточным, а не западным, как привыкли видеть на традиционных изображениях. Правдивым считают то, что Иисус похож на флорентийца.