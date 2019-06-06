"Тайная жизнь домашних животных 2": свои в доску

Продолжение истории пса Макса и его друзей, приключения которых происходят как только хозяева выходят из квартиры.

Новый мультфильм студии Illumination, которая подарила миру миньонов, показался легким, остроумным и настроенческим. Животные машут хвостами, взрослые отсыпают денег за билеты себе и детям, и вволю смеются, заряжаясь хорошим настроением.

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"Тайная жизнь домашних животных 2": официальный кадр из фильма

Только кинозал наполняется зрителями всех возрастов и начинается мультфильм, то создается особая атмосфера добра, улыбок и аномально положительного восприятия событий. В такие моменты взрослые выключают внутреннего критика, который недовольно смотрит очередных "Мстителей" или видит недостатки сценария в "Годзилле II", а дети, как, собственно, всегда громко и энергично проявляют эмоции, связанные с событиями мультике. Эта атмосфера может быть, или нет. Если да – мультфильм можно относить к хорошим, если нет – создатели недоработали. Так вот, "Тайной жизни домашних животных 2" хочется сказать "да".

Тема того, что происходит в квартире, когда мы, люди, идем на работу и оставляем животных в одиночестве, не нова. Illumination развивает историю в правильном направлении и создает для говорящих животных сложные ситуации "миниатюрного" масштаба. Сюжет кинофильмов развивается в самых разных местах: от океанского дна до Луны, Марса или даже галактики. Но только в мультфильме можно превратить условную поездку "в деревню" на интересное событие, насыщенное впечатлениями. И снова, "Тайной жизни домашних животных 2" это удается.



"Тайная жизнь домашних животных 2": официальный кадр из фильма

Семья пса Макса, которого мы знаем из первой части, пополнилась новыми членами: мужем хозяйки и их сыном. На первый взгляд кажется, что нам снова будут скармливать историю о ревности, принятии и умении делиться, как было в первой части. Но нет. Пес любит младенца, да так, что от волнения едва не дурачится. Собака даже оказывается у ветеринара-"психотерапевта", очередь к которому – одна из самых смешных сцен мультфильма.

Кроме сюжетной линии, в которой Макс учится разрешать ребенку исследовать мир, падать и ошибаться, есть еще, как минимум, одна. Помните психованного кролика Снежка? Теперь он представляет себя супергероем (он даже имеет соответствующий костюм-пижаму) и берется спасать из цирка несчастного тигренка, над которым там издеваются. Цирк с животными – это, несомненно, плохо. А еще хуже, когда им руководит повернутый на всю голову "русский директор Сергей". В мультике его так и называют, а разговаривает персонаж просто на ужасном суржике. У Сергея есть преданная мартышка, как Абу в Аладдина, только злая, и отряд тамбовских волков, которые слушаются хозяина скорее из-за страха и безысходности, чем из-за преданности.



"Тайная жизнь домашних животных 2": официальный кадр из фильма

Отдельно хочется остановиться и на дубляже "Тайной жизни домашних животных 2", который радует чудесами локализации и малых, и взрослых. Язык у персонажей простой и клевый, Сергей "валит" диким суржиком, а старый пес Бадди звучит "как закарпатец, или что это к черту за диалект такой", как говорили в кинозале. Тут вам и "Слава Украине", и шутки о евробляхах, и полный набор шуток, адаптированный под украинского зрителя. Получилось хорошо.

Фильм "Тайная жизнь домашних животных 2" получился не хуже первой части, на этот раз лучше захватывает и взрослую аудиторию. Этот мульфильм никогда не войдет в список лучших и не номинируется на кинопремию типа Оскара, но оставит вам хорошее настроение и станет весомым аргументом взглянуть третью часть, если таковая будет. Рейтинг мультика на IMDb – 6,5, ограничений по возрасту никаких.

Тайная жизнь домашних животных 2: смотреть трейлер фильма онлайн

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