"Тайная жизнь домашних животных 2": трейлер и дата выхода мультика

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"Тайная жизнь домашних животных 2": трейлер
"Тайная жизнь домашних животных 2": трейлер / Кадр з відео

В сети опубликовали трейлер второй части мультфильма Тайная жизнь домашних животных от студии Illumination.

Режиссером мультика стал Крис Рено, который известен работой в мультфильме "Гадкий я".

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По сюжету Тайной жизни домашних животных 2, главный герой песик Макс оказался в приемной у ветеринара, где его окружают сумасшедшие животные.

В прокат анимационная лента выйдет 30 мая 2019 года.

Смотрите трейле "Тайная жизнь домашних животных 2":

 

Теги: LifeStyle Кино
Источник: Lifestyle
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