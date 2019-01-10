Тайное станет известным: в фильме о Майкле Джексоне раскроют подробности про его интим с детьми

В конце января 2019 года состоится премьера документального фильма про легендарного певца Майкла Джексона. Будущей лентой крайне недовольны родственники поп-короля, ведь в ней будет рассказываться о скелетах из его шкафа, одним из которых является сексуальная связь с мальчиками.

Кинофестиваль Sundance будет проходить в городе Парк-Сити, в США, с 24 января по 3 февраля. Во время одного из дней мероприятия будет представлен документальный фильм о легендарном исполнителе поп-песен Майкле Джексоне. О презентации кинокартины "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland") представители кинофестиваля сообщили на их официальном сайте.

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Фильм стал одним из самых ожидаемых среди поклонников поп-короля, однако у родственников умершего он не вызывает бешеного восторга.

В описании к кинокартине говорится о том, что в разгаре своей славы легендарный исполнитель "лунной походки" имел интимную связь с мальчиками восьми и десяти лет. На данный момент пострадавшим немного за тридцать и они набрались смелости откровенно рассказать о домогательствах и сексуальном насилии от Майкла Джексона. Однако близкие поп-короля категорически отрицают то, в чем обвиняют певца. Об этом они заявили иностранному изданию "Е!".

Вад Робсон и Джеймс Сейфчак дали показания под присягой, что Майкл никогда не делал ничего неуместного по отношению к ним. Они оба подали в суд на представителей Майкла, требуя миллионы долларов. Их иски были отклонены. Этот так называемый "документальный фильм" – просто очередное перефразирование устаревших утверждений Майкла, дискредитирующих его,

– говорилось в заявлении близких Майкла Джексона.

Стоит добавить, что на официальном сайте кинофестиваля Sundance нет никаких утверждений, что Вад Робсон или Джеймс Сейфчак давали любые публичные заявления о фильме, а также не были упомянуты в описании будущей киноленты.



Майкл Джексон / Instagram / @michaeljackson