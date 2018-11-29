Тайны трехлетней давности: в сети появились редкие фото Меган Маркл на Мальте

В сети появились архивные фото Меган Маркл еще до знакомства с будущим мужем принцем Гарри. Как известно, в марте 2015 года Меган Маркл отправилась на Мальту, чтобы больше узнать о своих корнях, ведь прапрабабушка герцогини родилась там в 1862 году.

Так, на Мальте Меган Маркл снялась еще и в фотосессии для британского глянцевого журнала ELLE UK. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Эта поездка стала моей попыткой узнать, откуда я родом. Я почувствовала себя желанной гостьей – это нечто особенное и прекрасное. Мальтийцы были очень добры ко мне. Мой чемодан будет полон всякими мальтийскими угощениями,

– призналась Меган в интервью изданию в 2015 году.



Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo



Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo



Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo



Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo



Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo



Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo



Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo



Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo