Тайны трехлетней давности: в сети появились редкие фото Меган Маркл на Мальте

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.dailymail.co.uk

В сети появились архивные фото Меган Маркл еще до знакомства с будущим мужем принцем Гарри. Как известно, в марте 2015 года Меган Маркл отправилась на Мальту, чтобы больше узнать о своих корнях, ведь прапрабабушка герцогини родилась там в 1862 году.

Так, на Мальте Меган Маркл снялась еще и в фотосессии для британского глянцевого журнала ELLE UK. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Эта поездка стала моей попыткой узнать, откуда я родом. Я почувствовала себя желанной гостьей – это нечто особенное и прекрасное. Мальтийцы были очень добры ко мне. Мой чемодан будет полон всякими мальтийскими угощениями,
– призналась Меган в интервью изданию в 2015 году.

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Mail / Kurt Arrigo

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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