Так должно было быть, – Jerry Heil прокомментировала свои номера на Нацотборе Евровидения-2020

Хотя финал нацотбора Евровидения-2020 прошел еще 22 февраля, в сети не прекращают обсуждать его результаты. Да и сами участники шоу продолжают беседы о шоу. Так, Jerry Heil решила прокомментировать свои выступления в двух эфирах конкурса.

На официальной инстаграм-странице Jerry Heil рассказала, что ничего бы не меняла в своих выступлениях. Вероятно, такое сообщение Jerry Heil разместила после шквала критики в сети. Однако никакие слова не повлияли на мнение артистки: она убеждена, что все произошло так, как и должно быть.

Важно! Победителями Нацотбора на Евровидение-2020 стали Go_A

"В каждый момент своей жизни ты делаешь точно то, что должен и можешь именно в этот момент ... Если думаешь, что быть иначе, если за себя стыдно – ты не принимаешь себя. А если не принимаешь себя, то чья жизнь ты живешь? Когда ты умирать, о чем жалеть? Сомневаюсь, что вот я буду такая: "О нет, тот номер на первом эфире был таким конч*ным". Если и скучать, то из-за упущенной возможности насладиться тем моментом на 100%. Потому что, если я хотела оба номера сделать такими – так должно быть. Оба раза – проявление меня ровно в момент замысла номеров", – прокомментировала Jerry Heil.

Артистка не скрывает: закономерно, что со временем она по-другому посмотрит на выступления на Нацотборе Евровидения-2020, ведь с развитием ей всегда чего-то "не хватит и захочется добавить или изменить". Однако пока Jerry Heil довольна участием в шоу и признается, что получила замечательный опыт.

Как известно, Jerry Heil выступила в первом полуфинале и финале Нацотбора. Артистка представила свою авторскую песню Vegan. Однако, по результатам голосования судей и зрители, победил группа Go_A, а Jerry Heil заняла последнюю ступеньку, набрав 2 очка.

Стоит добавить, что сама артистка сделала все для того, чтобы одержать победу на конкурсе. Всего за 2 недели Jerry Heil полностью изменила концепцию своего номера, который раскритиковали в сети. Певица призналась, что ее шоу в первом полуфинале действительно напоминало цирк, на что обратили внимание хейтеры. Поэтому, прочитав конструктивную критику, Jerry Heil вышла сама на сцену и в оригинальном костюме исполнила конкурсный трек. Однако изменение номера не помогло талантливой певице пробиться в лидеры финала Нацотбора на Евровидение-2020.

Jerry Heil – VEGAN в финале Нацвидборуи Евровидение 2020: смотрите видео онлайн

Jerry Heil – VEGAN в полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020: смотрите видео онлайн