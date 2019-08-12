Такая модная Кара: топ-7 обложек журналов с английской супермоделью

Перед своим 27-ым днем рождения, актриса и супермодель Кара Делевинь дала мировым таблоидам очередную возможность заговорить о себе. Поводом для этого стал тайный брак знаменитости со звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон неделю назад, который девушки заключили в Лас-Вегасе.

Пока журналисты рассекречивают информацию о "дружеской" церемонии популярной пары, LifeStyle24 напоминает, что сегодня, 12 августа, у одной из самых влиятельных женщин феншн- и потенциально киноиндустрии – праздник. По этому случаю мы решили подобрать яркие обложки глянцевых журналов, которые Кара Делевинь украсила собой.

Читайте также: Кайли Дженнер – 22! История успеха бренда молодой миллиардерши Мира

Несмотря на то, что некоторые связи с модельным миром девушка разорвала еще в 2015 году (из-за стресса, следовательно развития псориаза), ее до сих пор приглашают позировать для рекламы брендов одежды и косметики, а также быть одним из центральных лиц всемирных глянцев. Ведь еще семнадцать лет назад юная англичанка уже уверенно штурмовала индустрию моды: была лицом косметического бренда Burberry Beauty, а также снималась для кампаний H&M, Tom Ford, Zara, Chanel и других.



Первое фото Кары Делевинь на обложке Vogue Italia с Элоиз Энсон, 2002 год / Bruce Weber

Сегодня же Кара заявляет о себе, как актриса. Сейчас самыми заметными кинопроектами знаменитой модели является историческая драма "Тюльпанная лихорадка" (2015 год), романтический фильм "Бумажные города" (2015 год) и фантастический экшн "Валериян и город тысячи планет" (2017 год).

На примере семи обложек популярных глянцевых изданий (вышедших в свет с 2013 по 2019 годы) предлагаем вам оценить разнообразие образов именинницы и ее умение прекрасно в них входить. Взгляните только на эту шикарную подборку!

1. Кара романтическая



Emirates Woman, ОАЕ, август, 2013 год​ / Фото Emirates Woman

2. Кара как ученица



Magazine, США, октябрь, 2014 год / Фото W Magazine

3. Кара экстравагантная​

In Style, Германия, февраль 2016 год / Фото InStyle

4. Кара откровенная

Великобритания, сентябрь 2016 / Фото Esquire

5. Кара футуристическая



Великобритания, август, 2017 год / Фото British GQ

6. Кара смелая



Австралия, октябрь, 2017 / Фото Elle Australia

7. Кара элегантная



Корея, май, 2019 год / Фото Vogue Korea

А какая из этих обложек больше всего понравилась вам? Или, может, вы нашли еще эффектнее? Делитесь с нами в комментариях.