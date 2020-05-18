Таки не вместе: Брайан Остин Грин намекнул на развод с Меган Фокс

Голливудские актеры Брайан Остин Грин и Меган Фокс после 10 лет брака решили развестись. До сих пор эти слухи не имели подтверждения от супругов, однако на днях репортеры таки нашли своеобразные доказательства.

Папарацци Just Jared сфотографировали Брайана Остина Грина на улицах Лос-Анджелеса. Актер шел домой с кофе, поэтому журналисты могли увидеть отсутствие его обручального кольца на пальце. И фото стали только одним из доказательств разрыва.

К теме: Меган Фокс и Брайан Остин разошлись после 10 лет брака, – СМИ

В день рождения Меган Фокс, которое прошло 16 мая, Брайан Остин Грин опубликовал фото бабочек. А уже в заметке намекнул на то, что его любимая решила строить личную жизнь с другим.

"В конце концов бабочкам надоедает сидеть на одном цветке, они начинают задыхаться. Вокруг них – огромный мир, и они хотят испытать его", – написал актер в сети.

Что известно о разводе Грина и Фокс

Еще в апреле 2020 года в западных СМИ появились первые слухи о расстройствах в отношениях 34-летней Меган Фокс и 46-летнего Брайана Остина Грина. По словам инсайдеров, звезды живут в разных имениях: актриса переехала с детьми в Малибу, в то время как ее муж остался в Лос-Анджелесе.

Но если мужчина проводит карантин один, то Меган Фокс уже нашла замену любимому. По неофициальной информации, она закрутила роман с 30-летним рэпером Колсоном Бейкером, с которым уже успела засветиться перед камерами фотографов.

Megan Fox Hanging Out with Machine Gun Kelly Amid Marriage Trouble Rumors https://t.co/RfKr1dRmlz — TMZ (@TMZ) May 17, 2020

Спасти свою семью от развода Брайан Остин Грин и Меган Фокс пытаются с 2015 года. Еще тогда, по данным источников западных СМИ, они хотели отнести документы в суд, однако им помешала третья беременность актрисы. Тогда Брайан и Меган дали друг другу последний шанс, чтобы наладить все. Почему паре все же не удалось сохранить брак, пока неизвестно.