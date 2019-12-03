Таки вместе: впервые после жестокого избиения бойфренд Хейден Панеттьери показал совместные фото

Еще в начале ноября 2019 года журналисты западных СМИ утверждали, что Хейден Панеттьери возобновила отношения с Брайаном Хикерсоном. После жестокого избиения, от которого актриса едва не погибла, она вернулась в имение своего бойфренда. 2 декабря в сети появились первые подтверждения этому.

На инстаграм странице Брайан Хикерсон поделился с поклонниками снимками из своего праздничного уикенда. На кадрах он решил показать как в кругу родственников и друзей отпраздновал День благодарения. Среди гостей можно заметить и 30-летнюю актрису Хейден Панеттьери, которую в мае 2019 года он едва не убил во время жестокого нападения.

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"Какой замечательный отдых с хорошими людьми на День благодарения", – написал Брайан Хикерсон.

Подтвердились и заявления инсайдеров, которые ранее утверждали, что Хейден Панеттьери охотно возобновила скандальные отношения. На одном из кадров видно, как она счастливо улыбается в объятиях бойфренда-садиста.



Хейден Панеттьери возобновила роман с Брайаном Хикерсоном / Instagram /@brianhickerson



Скандальные отношения Хейден Панеттьери / Instagram / @ brianhickerson

Что известно об избиении Хейден Панеттьери?

В августе 2018 года стало известно, что Хейден Панеттьери и Владимир Кличко отменили помолвку. Пара решила не разглашать причин разрыва и отказывалась от каких-либо комментариев. Единственную дочь актриса отдала на воспитание Владимиру Кличко. 3-летняя Кайя-Евдокия живет со звездным отцом в Украине, а ее помогает воспитывать мама бывшего боксера.

А вот Хейден Панеттьери времени не теряла: уже через месяц ее впервые увидели в сопровождении риэлтора и начинающего актера Брайана Хикерсона. Роман сразу же привлек внимание всех западных СМИ, ведь пара часто попадала в объектив папарацци навеселе. Один из алкогольных отдыхов едва не завершился смертью актрисы.

Скандальное избиение Хейден Панеттьери произошло 2 мая 2019 года. Тогда она вместе со своим бойфрендом отдыхала в баре, расположенном неподалеку от их дома в Лос-Анджелесе. Между влюбленными вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Однако очевидцы разняли пару, которая сразу же покинула заведение. Уже возле дома Брайан Хикесон набросился на Хейден с кулаками и затащил в дом. Соседи голливудских звезд, видевшие момент нападения, вызвали правоохранителей, которые и задержали садиста.

Впоследствии выяснилось, что полиция нашла Хейден Панеттьери избитую в одной из комнат поместья. На шее звезды были видны синяки. Правоохранители вовремя прибыли на место инцидента, ведь Брайан Хикерсон, по их словам, был очень агрессивным и мог убить свою возлюбленную. А вот Хейден сразу же доставили в больницу.

Я сразу заметила, что у нее были синяки на глазу и опухшее лицо. Также виднелись отпечатки рук на шее, левой стороне лица. Когда я с ней разговаривала, она сняла свитер. Ее руки были все в синяках... Он жестоко бил ее по лицу, заставив едва не упасть. От третьего удара у нее пошла кровь из носа,

– рассказала полицейская Эмбер Финдли.

В течение мая-сентября 2019 года суд рассматривал резонансное дело нападения, а родственники настойчиво советовали звезде держаться подальше от мужчины Хейден переехала жить в Нью-Йорк и даже имела несколько свиданий с братом Брайана Хикерсона. В ноябре пара все же возобновила роман.