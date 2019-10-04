Такие искренние и непосредственные: подборка смешных фото с конкурса Comedy Wildlife Photography

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Comedy Wildlife Photography
Comedy Wildlife Photography / Peter Haygarth

Во Всемирный день животных и Всемирный день улыбки редакция LifeStyle 24 хочет порадовать вас фотографиями знаменитого конкурса Comedy Wildlife Photography Awards, которые могут растопить сердце даже самых серьезных.

Шокированы рыбки, веселые зебры, беззаботные детеныши обезьяны и сварливые птенцы – все это о фотографиях нынешних финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography, победителя среди которых назовут 13 ноября.

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Если вам не хватает позитивных эмоций в этот вечер – предлагаем взглянуть на фотогалерею этих искренних на эмоции животных и понять, что в жизни бывают еще и не такие передряги. Все фотографии вы можете посмотреть на сайте конкурса.

Хорошего настроения и много улыбок!


Некоторые фотографии финалистов Comedy Wildlife Photography 

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Теги: Новости культуры LifeStyle Новости LifeStyle Мир животных
Источник: LifeStyle 24
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